di Redazione, pubblicato il: 12/07/2023

(Mercato Inter) Un’altra cessione in dirittura d’arrivo in casa nerazzurra. Facundo Colidio è in procinto di passare al River Plate, la trattativa è ai dettagli le firme sono in arrivo. L’affare sarà concluso a titolo definitivo per 5 milioni di euro. E’ quanto riporta la redazione di TMW ricordando che l’argentino arrivò a Milano nel 2017 per 7 milioni e che non ha mai vestito la maglia della prima squadra.