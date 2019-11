Mercato Inter - Clamorosa decisione dell'attaccante sul suo futuro

Secondo quanto riferito da "UOL Esporte" Gabigol non sembrerebbe convinto di restare al Flamengo per il proseguimento della sua carriera. Il centravanti ex Santos valuta tutte le offerte.



Le indiscrezioni provenienti dal Brasile riportano una presa di posizione del centravanti di proprietà dell'Inter, al momento protagonista di un ottimo periodo di forma col club carioca.



Gabigol attenderebbe delle offerte dall'Europa dopo l'exploit nel Brasileirao che ha attirato su di lui il mirino di molti club. Il congiunto nerazzurro targato Suning valuta la situazione consapevole del fatto di poter incassare una succosa cifra dalla cessione dell'attaccante al momento predisposto ad aspettare la giusta opportunità in merito al suo futuro.