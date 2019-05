Mercato Inter, ci siamo per il grande ritorno a Milano: voluto da Marotta

Antonio Conte e Gabriele Oriali, dalla Nazionale all'Inter. Il duo tornerà insieme. Entro un paio di giorni dovrebbe arrivare l'ufficialità del nuovo tecnico nerazzurro. Molto vicino anche il ritorno all'Inter di Oriali, voluto fortemente da Giuseppe Marotta.

Un ritorno che è sempre più reale, come detto da Fabrizio Romano di Sky Sport. Attraverso il suo profilo Instagram, il giornalista ha così postato pochi minuti fa: "Lele Oriali è pronto a tornare all’Inter. Lavori in corso per definire l’intesa: accordo vicino per il suo ritorno in nerazzurro al fianco di Antonio Conte come in Nazionale, un rientro all’Inter fortemente voluto da Beppe Marotta".

Una figura molto importante quella di Oriali per il futuro dell'Inter. Un ritorno dopo gli ultimi successi che ha vissuto con i nerazzurri, sotto la guida di Roberto Mancini e José Mourinho.