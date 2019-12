Mercato Inter - Christian Eriksen lascerà il Tottenham, decisa la squadra

Christian Eriksen avrebbe deciso di continuare a giocare in Premier League, al Manchester United. Secondo quanto riportato dal Telegraph, il fuoriclasse danese non rinnoverà il contratto con il Tottenham e si trasferirà a parametro zero allo UTD.

L'ex Ajax sarebbe potuto partire anche in questa sessione di mercato, ma difficilmente il tecnico portoghese, Josè Mourinho se ne priverà. Tra qualche giorno il classe '92 potrà firmare già un pre contratto per la sua futura squadra.

Il costo attuale del suo cartellino è di circa 40 milioni di euro, difficile trovare una squadra disposta a pagare tale somma con la prospettiva di prenderlo tra qualche mese a zero.