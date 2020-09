Mercato Inter, Chris Smalling è il prescelto per la difesa

Chris Smalling è il prescelto, per costi, capacità ed esperienza per sostituire nella difesa dell'Inter Milan Skriniar, in caso di una sua cessione al Tottenham. Il difensore di proprietà del Manchester United ha positivamente impressionato nel suo anno di prestito alla Roma, con la società giallorossa che non ha trovato l'accordo economico per riscattarlo.

Secondo il The Sun, i nerazzurri sono forti sul trentatreenne difensore inglese e sarebbe pronta un'offerta. L'interesse sicuramente c'è, ma come ben spiegato dalla dirigenza nerazzurra, per ogni entrata deve esserci un'uscita. Quindi se uscirà Skriniar, la società nerazzurra andrà su Smalling. Lo United vuole 18-20 milioni per Smalling, l'Inter potrebbe offrirne 16 dilazionando il pagamento.

La società di Via della Liberazione spera di contare sui buoni rapporti con lo United derivanti dagli affari Lukaku, Young e Sanchez. In caso di acquisto di Smalling, per l'Inter sarebbe il sesto arrivo dalla Premier League dopo appunto i tre citati precedentemente, Eriksen e Moses.