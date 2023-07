Mercato Inter, chiusa un’uscita. Ecco i dettagli dell’addio

di Diego De Cicco, pubblicato il: 25/07/2023

Mercato Inter, concluso il trasferimento del portiere Ionut Radu.

Il giocatore romeno, come riporta Sky Sport, giocherà la prossima stagione con il Bournemouth in Premier League. Già in serata il giocatore è attesa in Inghilterra per sostenere lai visite mediche e siglare il contratto.

Mercato Inter, Radu saluta e va in Inghilterra. Giocherà nel Bournemouth in prestito con diritto di riscatto a 8 milioni.

I due club avrebbero raggiunto una accordo per il prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. In Inghilterra il giocatore potrebbe diventare il primo portiere dei Cherries ed esordire nel massimo campionato inglese già il 12 agosto, prima partita di Premier che il Bournemouth giocherà contro il West Ham.