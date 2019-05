Mercato Inter, Chiesa non è priorità: l'obiettivo primario è un altro

Da ormai più di un anno, in ottica calciomercato, per l'Inter non si fa altro che parlare dei numerosi sondaggi per Federico Chiesa. Il prezzo del cartellino del classe '97 è lievitato parecchio, passando da 40 milioni a 70.

Ora però la situazione è cambiata. Se Federico Chiesa prima era giudicato una priorità dell'attacco, viste le frizioni con Mauro Icardi degli ultimi mesi, l'Inter potrebbe cambiare "priorità". A riguardo, il Corriere dello Sport rivela:

"Chiesa è considerato un elemento dal futuro assicurato, ma (forse) non la priorità assoluta perché la sensazione è che se l’Inter dovesse scegliere solo un tra lui e Romelu Lukaku, sceglierebbe quest’ultimo".