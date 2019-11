Mercato Inter - Chiesa mai alla Juve? La risposta di Pradè

Federico Chiesa interessa moltissimo all'Inter, ve lo abbiamo raccontato anche in esclusiva qualche giorno fa (clicca qui). Al termine dell'incontro odierno Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorenetina, ha parlato in conferenza stampa chiarendo la posizione del club e del calciatore.

"Non c'è stato nessun pressing da parte di Juventus e Inter. Zero pressione. Mai alla Juve? Io faccio il direttore sportivo ma a me la società non ha detto niente di tutto questo. Il discorso però che abbiamo fatto oggi è stato costruttivo e non in chiave cessione".

Le parole del ds servono a smorzare i toni, quel che è certo è che i nerazzurri fanno sul serio per il talento gigliato.