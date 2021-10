Mercato Inter, chi è Jovic: l'attaccante che piace da diversi mesi

Il mercato dell'Inter per rimpolpare il reparto offensivo non si placa mai.

Nonostante con 22 reti all'attivo quello nerazzurro sia attualmente il miglior attacco del campionato, la dirigenza di Via della Liberazione è incessantemente al lavoro per fornire a Simone Inzaghi il miglior organico possibile per arrivare a conquistare la seconda stella. Come anticipato in questa esclusiva, un nome che piace molto all'AD nerazzurro Giuseppe Marotta è quello di Gianluca Scamacca del Sassuolo.

Un profilo senza dubbio interessante ma al contempo giudicato "acerbo" per l'immediato. E' così che stamane la Gazzetta dello Sport, come vi abbiamo spiegato in questo articolo, ha fatto il nome di Luka Jovic, centravanti attualmente di proprietà del Real Madrid che nella capitale spagnola sta vivendo un momento tutt'altro che entusiasmante.

L'attaccante serbo compie i suoi primi passi da calciatore nel vivaio della Stella Rossa per poi spostarsi all'Apollon Limassol, al Benfica e all'Eintracht Francoforte. Con quest'ultimo club Jovic ha collezionato 25 reti in 54 apparizioni, una media notevole che attirato su di sé l'attenzione di uno dei club più ambiti del mondo. Eppure, nonostante il contesto sia uno di quelli favorevoli per la crescita di un giocatore giovane come lui (classe 1997), l'attaccante desidererebbe avere un ruolo da protagonista. Un piano piuttosto difficile da realizzare se nella tua stessa squadra gioca Karim Benzema.

Per questo motivo, stando a quanto riferito dalla rosea questa mattina, Jovic accetterebbe di buon grado la meta milanese. Il ragazzo guadagna 5 milioni di euro all'anno, cifra che rientra nel budget del club milanese e che lo vede in vantaggio anche su Alexandre Lacazette.