Mercato Inter, chi come sesto in mezzo? Biasin dice chiaramente chi è l’obiettivo n.1

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 05/07/2023

Mercato Inter, i nerazzurri cercano un sesto centrocampista. La giornata di oggi è molto importante per la squadra nerazzurra, visto che ci saranno le visite mediche del nuovo acquisto, prelevato dal Sassuolo, Davide Frattesi. Il giocatore oggi alle 19 andrà al CONI per ottenere l’idoneità sportiva. Ma se Frattesi rappresenta il probabile titolare nella squadra di Inzaghi, si cerca di completare il centrocampo con un sesto centrocampista.

Ci sono un paio di nomi in auge per la società di viale della Liberazione. Infatti, Marotta e Ausilio stanno osservando molto da vicino Samardzic e Pereyra. Il primo sembrava poter rappresentare un alternativa a Frattesi, in caso di mancato arrivo. Il secondo, l’obiettivo low cost d’esperienza per destinare il tesoretto altrove. Proprio di questo, ha parlato il giornalista molto vicino alle cose di casa nerazzurra, Fabrizio Biasin, che ha fatto un’importante rivelazione sul prossimo obiettivo per il centrampo dell’Inter.

Ecco il tweet di Fabrizio Biasin: “Inter, due cose: – Pereyra non era e, al momento, non è un obiettivo. – Samardzic continua a essere un obiettivo”. Insomma, un altro ingresso nella metà campo nerazzurra ci sarà. L’impressione è che tutto dipenderà sul dove destinare le scarse risorse economiche. Ma in viale della Liberazione non vogliono lasciarsi trovare impreparati e hanno intenzione di consegnare una rosa che sia competitiva per provare a lottare per la vittoria del campionato nella prossima stagione.