Mercato Inter, chi al posto di Gagliardini? Due opzioni: una costosa e l’altra in secondo piano

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 10/07/2023

Mercato Inter, si cerca ancora il sostituto di Gagliardini. In casa nerazzurra, si cerca di coprire i ruoli vacanti nella rosa di Simone Inzaghi. Mentre sembra andare avanti spedita la trattativa che dovrebbe portare Andrè Onana al Manchester United, si stanno cercando di capire quali nuovi profili potranno essere maggiormente funzionali alla squadra in vista della prossima stagione.

Ma anche in mezzo al campo c’è ancora da capire come sostituire Roberto Gagliardini, andato via a parametro zero e accasatosi adesso al Monza. Tra i nomi che si sono fatti in questi giorni ci sono quello del centrocampista dell’Udinese, Lazar Samardzic e quello dello svincolato, Roberto Pereyra. Entrambi potrebbero essere due opzioni molto interessanti per la squadra nerazzurra, ma hanno delle situazioni completamente differenti.

Infatti, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, per il centrocampista serbo l’Udinese chiede molto e l’Inter non può spingersi oltre al prestito, cosa che i friulani, a loro volta, vorrebbero evitare. Per l’argentino, invece, da viale della Liberazione assicurano che resta una pista fredda al momento. Ma la mancanza di liquidità, che dovrà servire anche per portare a termine altri affari, potrebbe far tornare in auge questa opportunità.

Insomma, le soluzioni non mancano. In viale della Liberazione stanno cercando di mettere a punto la rosa. Marotta e Ausilio valutano varie opportunità, con Samardzic e Pereyra sullo sfondo pronti ad entrare con prepotenza nei discorsi interisti.