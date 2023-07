Mercato Inter, “Chelsea preso per il naso”, Lukaku arriverà

di Redazione, pubblicato il: 12/07/2023

(Mercato Inter) La vicenda Lukaku continua a tenere banco. Le ultime ore non hanno fatto registrare novità importanti, l’avvocato Ledure è all’opera per ridurre la forbice tra la richiesta del Chelsea e l’offerta dell’Inter. Nel mezzo la volontà del giocatore che ha già fatto sapere che intende restare nerazzurro senza se e senza ma.

Su Sky Sport Paolo Condò ha commentato così: “Una bella storia con l’Inter per il calciatore, ma il Chelsea è stato preso per il naso. Pagato 113 milioni poi ha ottenuto 8 milioni per un prestito. Credo che i blues vogliano di più ora, l’Inter deve fare uno sforzo e lo farà nei prossimi giorni”.