Mercato Inter - Che sfida per Lautaro! L'attaccante piace a due top club

Lautaro Martinez sta vivendo un ottimo periodo di forma sotto la guida Conte e all'Inter l'attaccante argentino sembrerebbe ormai aver trovato la sua dimensione.



Secondo "Don Balon" però in Spagna sarebbe già partito il duello tra Real e Barcellona, con i due club iberici che sarebbero pronti a darsi battaglia per strappare il pezzo pregiato dell'attacco ai nerazzurri.



Lautaro potrebbe essere l'alternativa a Benzema che, secondo Florentino Perez, necessita di un vice in vista delle prossime sfide. Anche il Barça osserva con l'Inter che cerca di blindare il centravanti.