Mercato Inter, che raffica da Ceccarini! Nandez, Onana, Insigne: le ultime

Il mercato dell'Inter non si ferma mai. Novità sono annunciate dal giornalista Nicolò Ceccarini nel suo editoriale per tuttomercatoweb. L'Inter resta attiva su colpi low cost e parametri zero. Ci sono, del resto, operazioni in sospeso che potrebbero lievitare in vista di gennaio. Una di queste, spiega il cronista, è quella relativa a Nandez. L'uruguayano è stato a lungo corteggiato dall'Inter, ma poi l'affare è sfumato con l'arrivo di Dumfries.

A lui però non ha pensato solo l'Inter. Dal Tottenham al Napoli, passando per Roma e Fiorentina, non sono mancati gli interessamenti. La prossima occasione utile per Nandez sarà gennaio, quando il duttile centrocampista potrebbe lasciare Cagliari.

E il portiere? Ceccarini aggiorna anche su Onana, portiere dell'Ajax, in scadenza di contratto. Tra i nomi più chiacchierati, è probabile il suo approdo a Milano. Salvo clamorosi colpi di scena - si legge, infatti, nell'editoriale - il prossimo anno Onana si trasferirà in Italia.

lnfine, i nodi relativi agli altri club. Su Kessie, alle prese con l'intricata trattativa per il rinnovo col Milan, è confermato l'interesse del Psg. Non è esclusa a priori la cessione del centrocampista già a gennaio. E anche su un altro nome chiacchieratissimo come Insigne non si registrano ancora novità. Le prossime settimane (l'Inter è stata accostata al calciatore della Nazionale, leggi qui) saranno decisive. La Roma pensa a Zakaria: lui l'obiettivo di Josè Mourinho per gennaio.