Mercato Inter, che fare con Handanovic? La scelta definitiva della società

Mercato Inter: Samir Handanovic può rinnovare il proprio contratto con i nerazzurri.

L’attuale estremo difensore e capitano dell’Inter, molto probabilmente, nella prossima stagione, vedrà la propria titolarità venire meno, visto che come da più parti viene riportato, l’Inter avrebbe l’accordo con il portiere dell’Ajax, Andrè Onana – leggi qui le ultime – che dovrebbe prendere il suo posto a difesa della porta interista. Ma per lo sloveno, che ha il contratto in scadenza il 30 giugno del 2022, potrebbe non essersi conclusa la sua avventura in nerazzurro.

Infatti, secondo quanto riportato da parte de La Gazzetta dello Sport, per il 37 enne ci potrebbe essere un rinnovo annuale per poter permettere a Onana di ambientarsi al meglio nel mondo nerazzurro con un portiere esperto che possa fargli da chioccia e possa introdurlo al meglio nello spogliatoio. Vedremo se, di fatto, questa opzione, definita ‘alla Buffon’ da parte della rosea, andrà in porto e se il capitano dell’Inter potrà continuare a far parte della squadra, anche se con un ruolo differente rispetto a quello che ricopre al momento.

Intanto, la società nerazzurra, in vista della sessione di mercato di gennaio, è intenzionata a rinforzare la rosa di Simone Inzaghi, soprattutto in mezzo al campo, in cui non è mai tramontata l’idea di Beppe Marotta e Piero Ausilio che porta al centrocampista uruguayano del Cagliari, Nahitan Nandez, trattato già nel corso dell’estate, ma con cui non se ne fece più nulla viste le richieste molto elevate da parte del presidente sardo, Tommaso Giulini – leggi qui le novità sul giocatore.