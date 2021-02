Mercato Inter, cessione in vista? Un club inglese fa sul serio per Perisic

A poche ore dalla chiusura della finestra di mercato invernale l’Inter avrebbe ricevuto una richiesta per Ivan Perisic. Secondo quanto riportato da Football Insider, l’Everton di Carlo Ancelotti avrebbe messo nel mirino l’esterno nerazzurro. Il croato sarebbe stato individuato dal tecnico emiliano come il sostituto ideale del partente Bernard, sempre più vicino al trasferimento all’ Al Nasr.

Perisic ha un contratto con i nerazzurri fino al 2022 e non sarebbe considerato un elemento fondamentale da Antonio Conte. L’esterno, infatti, ha spesso deluso in questa prima metà di stagione da esterno a tutta fascia.

L’intenzione dell’Inter, come ribadito in mattinata da Beppe Marotta, sarebbe quella di non fare ne entrate e ne uscite ma se il club inglese dovesse mettere sul piatto un’offerta importante le cose potrebbero cambiare. L’affare, tuttavia, sarebbe molto complicato a causa della delicata situazione nerazzurra e i tempi ristretti,