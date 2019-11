Mercato Inter, cessione in vista: nelle casse nerazzurre 65 milioni di euro

Un inizio di stagione più che positivo con la maglia del Psg da parte di Mauro Icardi, tanto che il club francese avrebbe già deciso di riscattare dall'Inter l'attaccante argentino.

Notizia data dal giornalista della 'Gazzetta dello Sport' Nicolò Schira. Questo il suo tweet: "Il Psg è in trattativa con Wanda Nara per confermare Mauro Icardi con un accordo permanente. Leonardo vuole utilizzare l'opzione di acquisto dall'Inter per 65 milioni nei prossimi mesi. Al Khelaifi sta preparando un nuovo contratto (5 anni) per l'attaccante".

Se così sarà, nelle casse nerazzurre entrerà una cifra importante che la dirigenza potrà utilizzare per rinforzare la squadra.