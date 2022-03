Mercato Inter, cessione eccellente in estate: già scelto il sostituto

Mercato Inter, la dirigenza nerazzurra è già al lavoro per pianificare la prossima stagione.

Anche la prossima estate ci dovrebbe essere almeno una cessione eccellente per questioni di bilancio e per finanziare il mercato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il grande sacrificato dovrebbe essere Stefan De Vrij.

L’olandese è in scadenza di contratto nel giugno del 2023 e al momento il suo rinnovo sarebbe bloccato. La valutazione dell’Inter sarebbe di una ventina di milioni di euro e la sua cessione permetterebbe ai nerazzurri di fare un importante plusvalenza dato che è stato acquistato a parametro zero. Il suo agente Mino Raiola starebbe già iniziando a guardare intorno per trovare una nuova sistemazione al suo assistito. Beppe Marotta intanto avrebbe già individuato il sostituto dell’olandese in Gleison Bremer del Torino. Il brasiliano dopo aver rinnovato il suo contratto con i granata fino al 2024 sembrerebbe destinato a partire a fine stagione per provare a fare il definitivo salto di qualità in una big.

Sulle sue tracce ci sarebbero diversi club, sia italiani che esteri. Il 25enne negli scorsi mesi avrebbe già dato il suo benestare al trasferimento in nerazzurro ma prima bisognerà fare i conti con Urbano Cairo. Il patron granata vorrebbe incassare il più possibile dalla cessione (almeno 40 milioni) e non sembrerebbe intenzionato a concedere sconti.