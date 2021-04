Mercato Inter, cessione di un top player? No, ecco i 6 incedibili

Negli ultimi mesi i top player dell'Inter sono stati spesso accostati a grandi club. Come ad esempio quest'oggi: secondo i media, il Chelsea e il City avrebbero proposto offerte onerose per acquistare Romelu Lukaku. Zhang però risponde con un cordiale "no, grazie", in quanto Big Rom fa parte della lista dei giocatori incedibili. Stando a quanto riporta TUTTOmercatoweb, la lista racchiude i nomi di 6 giocatori, considerati dal patron nerazzurro imprescindibili nell'Inter del futuro. Di seguito l'elenco:

LUKAKU - “Il 9 ha conquistato l'Inter e l'Italia. Dall'Inghilterra sono già pronti a far follie per riprenderlo: Conte lo considera fondamentale per la sua permanenza”, scrive il noto sito sportivo.

HAKIMI - “Forse il miglior colpo dell'estate in assoluto. L'esterno è arrivato dal Real Madrid e in molti stanno già pensando a offerte importanti. Non c'è volontà di farlo partire”.

BARELLA - “Leader e pronto al rinnovo. Lo aspetta un'estate da protagonista anche in Nazionale, lo stipendio è destinato a salire. E anche il suo status: per l'Inter è Capitan Futuro”.

LAUTARO - Dal quasi addio, destinazione Barcelona, alla conferma. Ora il rinnovo di contratto, per un'estate che non lo vedrà tra i protagonisti delle trattative”.

DE Vrij - “L'Inter per lui prepara il rinnovo di contratto, da formalizzare. Leader silenzioso della retroguardia”.

BASTONI - “La grande scoperta di Conte. Che lo ha lanciato senza paura, lo ha valorizzato. E Bastoni lo ha ripagato, meritandosi anche un posto all'Europeo”.