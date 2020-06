Mercato Inter, certezza dalla Spagna: il Barcellona cambia obiettivo

Il Barcellona sta cambiando obiettivo di mercato. Oggi la prima pagina del quotidiano sportivo 'Sport' dedica ampio spazio al Barcellona. Lautaro o Neymar, il club catalano cercherà di acquistare uno dei due attaccanti. Si legge questo: "La complicata trattativa per Lautaro con l'Inter apre il dibattito in casa Barcellona, dando priorità agli investimenti al recupero di Neymar. L'area sportiva e l'allenatore preferiscono un attaccante centrale, ma il brasiliano convince tutta la direttiva del club essendo l'unico stella che si può acquistare".

Una situazione che sta cambiando col passare dei giorni, ma non è una novità. La redazione di interdipendenza.net parla di Neymar come primo obiettivo del Barcellona dal 15 maggio e la posizione è stata ribadita nelle settimane successive. Il Barcellona conosce benissimo il potenziale di Neymar, non solo in campo, ma come uomo immagine. Il fuoriclasse brasiliano può portare molti sponsor e a livello globale il club catalano tornerebbe ad avere un risalto mediatico non indifferente.

Tutti conti che si fanno in società. Il Barcellona ha un problema in questo momento: sfoltire la rosa. Esuberi e giocatori che non hanno dato quel contributo che la dirigenza catalana si aspettava. Pagati milioni di euro, alcuni oltre cento milioni, il Barcellona dovrà cercare di piazzare questi giocatori. Neymar ha già dato l'ok da tempo al ritorno in Spagna. Il Barcellona ci proverà seriamente.