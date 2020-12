Mercato Inter, cercasi centrale: Marotta pesca ancora dal Manchester United

Non solo un vice Lukaku, i nerazzurri avrebbero intenzione di acquistare anche un nuovo difensore centrale. In questa prima parte di stagione la squadra allenata da Antonio Conte ha mostrato alcune lacune in fase difensiva ed ha subito troppi gol. Attualmente sono presenti in rosa soltanto quattro centrali di ruolo ( De Vrij, Bastoni, Skriniar e Ranocchia); con D’Ambrosio e Kolarov adattati.

Secondo quanto riportato da todoficjes.com, l’Inter potrebbe pescare nuovamente in casa Manchester United e avrebbe messo nel mirino Phil Jones, in scadenza di contratto nel 2023 e valutato circa 10 milioni di euro. L’inglese sta trovando pochissimo spazio in questa stagione ed avrebbe già dato il suo ok al trasferimento in Italia.

Per il portale spagnolo i due club avrebbero già avviato i contatti e l’Inter sarebbe pronta a prenderlo con la formula del prestito secco fino al termine della stagione. Lo United, invece, preferirebbe cederlo a titolo definitivo e sarebbe disposto ad accettare il prestito solo conl’obbligo del riscatto al termine del campionato.