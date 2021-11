Mercato Inter, centrocampista cercasi: nome inatteso dal Bayern Monaco

Mercato Inter: i nerazzurri si fiondano su Marc Roca del Bayern Monaco.

Come oramai si sa da tempo, la dirigenza nerazzurra vuole regalare un paio di rinforzi a Simone Inzaghi in vista della sessione di mercato di gennaio, ed uno dei ruoli da puntellare è sicuramente quello del centrocampo, soprattutto alla ricerca di un giocatore che possa essere polivalente e fare anche da vice-Brozovic all'occorrenza. Proprio per questo, il centrocampista spagnolo della squadra bavarese potrebbe essere una soluzione adeguata, dal momento che potrebbero presentarsi delle occasioni economiche molto vantaggiose per portarlo a Milano questo inverno.

Sì, perchè secondo quanto riportato da parte del sito Calciomercato.com, il profilo dell'ex centrocampista dell'Espanyol piace molto per la sua fisicità e la sua capacità di agire sia davanti alla difesa che da mezz'ala, oltre al fattore economico, di certo non trascurabile dato che Roca non sembra rientrare nei piani di Nagelsmann ed è praticamente un fuori rosa al Bayern Monaco. Oltre a ciò, il ds nerazzurro, Piero Ausilio, segue già da tempo il giocatore e avrebbe potuto prenderlo fin da quando giocava con la maglia dell'Espanyol, altro fattore da non trascurare.

Vedremo se la dirigenza nerazzurra riuscirà ad imbastire una trattativa per questo giocatore, quello che è certo è che, affinchè possa entrare lui in rosa, debba uscire un altro centrocampista tra quelli in rosa tra Roberto Gagliardini, Arturo Vidal, Stefano Sensi e Matias Vecino. Intanto, non solo il nome di Roca per la mediana, ma in viale della Liberazione si guardano intorno. Un altro nome che interessa molto è quello di Nahitan Nandez del Cagliari, già cercato la scorsa estate - leggi qui le ultime novità -, mentre non è per nulla da trascurare il profilo di Antonin Barak del Verona - leggi qui le notizie sul calciatore ceco.