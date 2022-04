Mercato Inter, centrocampista cercasi: dalla Spagna insistono con un nome

Il mercato dell'Inter non dorme mai.

I dirigenti di Via della Liberazione, in concomitanza alla lotta scudetto tutta ancora da definire, lavorano costantemente per non perdere di vista quegli obiettivi per la finestra di mercato estiva da trattare e, ove possibile, ingaggiare. L'intenzione dei vertici del club interista è di potenziare ulteriormente il centrocampo e offrire a Simone Inzaghi alternative di valore agli intoccabili Hakan Calhanoglu, Marcelo Brozovic e Nicolò Barella. A far spazio a qualche volto nuovo, sarà innanzitutto Matias Vecino, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e che non estenderà il proprio contratto con i milanesi.

E' così che per l'Inter torna di moda il nome di Dani Ceballos, centrocampista di proprietà del Real Madrid. Stando a quanto riferito da Niccolò Ceccarini all'interno del proprio editoriale pubblicato su Tuttomercatoweb, lo spagnolo sarebbe pronto a richiedere la cessione alle merengues. Il tutto, per approdare in club che lo metta al centro del progetto e che gli garantisca continuità. L'Inter dal canto suo ha provato ad avvicinarsi a Ceballos già qualche anno fa, quando il classe 1996 faceva vedere di essere dotato di un talento non comune e che gli ha fatto guadagnare la stima di cui gode oggi.

Studiare la formula giusta non dovrebbe essere un problema, con il Real Madrid che potrebbe anche liberarlo in prestito a patto che gli vengano date garanzie riguardo un futuro riscatto. I madrileni sono bottega cara ma al contempo non sembrano intenzionati a trattenere chi, come Ceballos, per loro non rappresenta una priorità.