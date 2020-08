Mercato Inter - Ceccarini: "L'Inter vuole lo scambio Skriniar-Ndombele"

L'Inter sembra intenzionata a rinforzare concretamente la rosa con giocatori in grado di soddisfare i desideri di Antonio Conte, anche se sul futuro di quest'ultimo permane qualche nube. Per far ciò, i nerazzurri sembrano essere disposti anche cedere alcuni dei loro pezzi pregiati, come d'altronde già fatto da Marotta ai tempi della Juventus.

Secondo l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini, il club meneghino spera di far andare in porto lo scambio tra Skriniar e Ndombele, giocatore che il tecnico leccese apprezza particolarmente per la sua fisicità mista ad un'ottima tecnica di base. La trattativa, secondo Ceccarini, prosegue, anche se persistono le resistenze del presidente del Tottenham.

In caso di cessione di Skriniar inoltre, l'Inter si tufferebbe subito su Marash Kumbulla del Verona, per il quale però c'è da battere anche la concorrenza della Lazio.