Mercato Inter, Ceballos via dal Real Madrid: i nerazzurri osservano

Mercato Inter: i nerazzurri si tuffano su Dani Ceballos del Real Madrid.

Il centrocampista della squadra spagnola è fuori dai radar di Carlo Ancelotti che non lo tiene in considerazione, soprattutto per la grande qualità che ha in mezzo al campo con Luka Modric, Valverde, Eduardo Camavinga, Toni Kroos e Casemiro. Per questo lo spagnolo, fino ad ora, non è riuscito ad esprimersi, oltre al fatto di non aver mai dato una grande continuità alle proprie prestazioni, nemmeno quando è stato in prestito all'Arsenal in cui ha alternato grandissime prestazioni, ad altre completamente anonime e che hanno convinto la squadra inglese a non riscattarlo.

Secondo quanto riportato da parte del quotidiano spagnolo El Nacional, il giocatore vorrebbe trovare una nuova sistemazione nel mercato di gennaio e la sua meta preferita sarebbe quella del ritorno nella sua ex squadra, il Betis Siviglia. Ma d'altro canto, rimane in piedi anche la volontà di provare un'esperienza in una grande squadra che possa consentirgli di essere centrale e di mostrare tutte le sue grandi qualità tecniche. Ecco perchè, la dirigenza nerazzurra pensa a lui come rinforzo in mezzo, pensando che, con il lavoro del tecnico Simone Inzaghi, si possa ripetere lo stesso esperimento fatto alla Lazio con Luis Alberto.

Vedremo se ci sarà una vera trattativa, ma da viale della Liberazione non ci si ferma solo al nome di Ceballos, ma anche ad altre opzioni, come quella che porta a Nahitan Nandez del Cagliari, giocatore molto seguito anche durante la scorsa estate, ma su cui, poi, non si riuscì ad affondare il colpo definitivo.- leggi qui le ultime sul centrocampista uruguayano -, mentre non è da sottovalutare anche la candidatura di un giocatore come Antonin Barak del Verona che potrebbe essere un'interessante new entry - leggi qui le notizie sul giocatore ceco.