di Redazione, pubblicato il: 08/07/2023

(Mercato Inter) Non ci sono solo gli indizi social del giocatore, c’è qualcosa di più. l’Inter e Trubin hanno trovato l’accordo economico per le prossime 5 stagioni. Lo conferma Alfredo Pedullà ai microfoni di Sportitalia.

“Con Trubin l’Inter ha un accordo, certificato anche dall’incontro che c’è stato nei giorni scorsi. L’accordo sull’ingaggio è da 2 milioni di euro a stagione, forse anche qualcosina in più, più bonus. È lui il portiere che l’Inter ha scelto.”