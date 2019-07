Mercato Inter: Cavani, Biasin rivela come stanno le cose

Da stamani testate e addetti ai lavori parlano con insistenza del piano B dell' Inter qualora l'affare Lukaku naufragasse a causa della richiesta del Manchester United. La pista alternativa porterebbe a Edison Cavani, la punta del PSG in scadenza nel 2020 che potrebbe tornare in Italia dopo gli anni a Palermo e Napoli. In molti si sono spinti d ipotizzare un prezzo abbordabile di 20/25 milioni vista l'imminente scadenza contrattuale e l'età non più verdissima dell'uruguaiano, cui invece l'Inter potrebbe garantire un ricco contratto spalmato su un maggiore numero di anni.

Secondo Fabrizio Biasin la notizia è priva di ogni fondamento e lo ha fatto presente con un post di pochi minuti fa :“L’Inter, ad oggi, non ha parlato con Cavani o il suo entourage e porta avanti il suo tentativo per Lukaku. Non è molto, ma è qualcosa“.