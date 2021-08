Mercato Inter, caos Faivre: scontro tra l'obiettivo nerazzurro ed il Brest

MERCATO INTER - Uno dei nomi accostati ai nerazzurri nelle ultime ore è Romain Faivre, trequartista francese del Brest. Il classe 98 è stato spesso avvicinato anche al Milan, tanto da sembrare ad un passo dai rossoneri. Nelle ultime ore ci sono stati problemi col calciatore ed il club francese. Di fatto, è ormai scontro tra il Brest ed il giovane talento.

Infatti, il 23enne trequartista francese non è partito con il resto della squadra per Strasburgo, rifiutando la convocazione del Brest. Scontro totale tra il giocatore ed il club, con Faivre che in questo senso, spinge per la cessione. Ha commentato l'accaduto il DS del Brest Gregory Lorenzi. Ecco le sue parole riportate dal Calciomercato.com: "C'è una trattativa, ma siamo delusi dall'atteggiamento del giocatore". Il Ds ha poi proseguito spiegando come la sua mancata risposta alla convocazione non è dovuta al fatto che il club non voglia lasciarlo partire, ma Faivre non vorrebbe giocare evitando di correre rischi con la paura di incappare in qualche problema fisico che possa frenare la trattativa in corso.

Lorenzi ha spiegato che il club prenderà provvedimenti disciplinari ed ha concluso spiegando quanto società e compagni siano delusi. Ha poi parlato del possibile trasferimento di Faivre: "Come ho sempre detto, non ho alcun problema morale se qualcuno vuole andare via. È un calciatore ricercato. Possiamo anche essere attenti a certe offerte che siano in linea con la situazione economica del club. Ma, ancora una volta, ciò non significa che non faremo nulla a riguardo. E con questo atteggiamento, non siamo soddisfatti. Proseguiremo con le nostre riflessioni per poi capire come reagire. Non sono i giocatori che decidono, ma solamente i club".

Dunque l'accaduto potrebbe avere ripercussioni sul trasferimento di Faivre altrove. Con il Brest che adesso farà delle valutazione prima di cederlo. Marotta, che voleva portarlo a Milano nel 2022, è avvisato: il club francese non farà sconti.