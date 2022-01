Mercato Inter, Cambiaso oggetto del desiderio: parla l'agente

Mercato Inter, l'agente di Andrea Cambiaso parla del futuro del suo assistito.

Il giovane terzino sinistro, è una delle sorprese di questa stagione di Serie A del Genoa, grazie ad un gran campionato giocato fino a questo momento che ha fatto sì che tante società si siano interessate a lui nel corso di questi mesi e dell'ultima sessione di mercato appena conclusa. Proprio di questo ha parlato, a TMW Radio, l'agente del giovane talento, Giovanni Bia, che ha voluto descrivere la situazione che ruota intorno al giocatore su cui, nelle ultime ore, sembra essere piombata anche l'Inter per il dopo-Perisic.

Per Bia, infatti, non è un segreto che il terzino classe 2000 sia seguito da tante squadre e che la cosa, ovviamente, faccia piacere al ragazzo, soprattutto per quanto fatto e dimostrato fino ad ora. Lo stesso agente ha ammesso che, in questa sessione di mercato, il Genoa ha fatto muro a numerose richieste e lo stesso Cambiaso non se l'è sentita di abbandonare la squadra in un momento particolare, visto che il Grifone è coinvolto direttamente nella lotta per la salvezza, anche perchè si parla di un giocatore che da ragazzo andava in curva proprio a tifare i rossoblù.

Ma l'auspicio, per Bia, è quello di poter fare il punto della situazione a giugno, quando Cambiaso avrà soltanto l'ultimo anno di contratto con il Genoa e quando in tanti si faranno avanti. L'obiettivo è quello di accontentare anche la società che ha permesso al ragazzo di fare l'esordio in Serie A e di mettersi in mostra. Ma ogni discorso, come anticipato, è rinviato a giugno. L'Inter, dal canto suo, osserva con molta attenzione e non vuole farsi cogliere impreparata, soprattutto nel caso in cui dovesse partire Ivan Perisic.