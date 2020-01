Mercato Inter - Cambia la strategia di Marotta su un obiettivo

Marotta, ad dell'Inter, è al lavoro per rinforzare l'organico nerazzurro: nel mirino c'è Christian Eriksen del Tottenham, con il club targato Suning che sembrerebbe disposto a bruciare la concorrenza.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate da "La Repubblica" l'Inter sarebbe disposta a pagare subito una cifra attorno ai 20 milioni per strappare il playmaker di Mourinho agli Spurs.



Sul giocatore però ci sarebbe mezza Europa. ma sempre stando a quanto riferito dal quotidiano si starebbe lavorando per accelerare i tempi in questa sessione di mercato.