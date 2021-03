Mercato Inter, cambia la priorità: chiara la richiesta di Conte

L’Inter, nonostante la delicata situazione societaria, starebbe già pensando a come rinforzare la squadra durante la prossima finestra di mercato. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la priorità di Antonio Conte sarebbe quella di un esterno mancino di qualità abile nei cross.

Al momento i nerazzurri hanno attualmente a disposizione in quel ruolo Ivan Perisic e Ashley Young. L’inglese, non convincerebbe più il tecnico interista che lo sta impiegando col conta gocce. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, l’ex Manchester United dovrebbe lasciare i nerazzurri al termine della stagione per fare ritorno al Watford, squadra in cui è cresciuto. Perisic, invece, dopo alcune difficoltà di inizio stagione si è finalmente adattato al “nuovo” ruolo rivelandosi una certezza in questa seconda parte di stagione.

Nonostante le ottime prestazioni offerte dal croato, Antonio Conte avrebbe richiesto alla dirigenza un esterno più adatta al suo stile di gioco, abile sia in fase difensiva che in quella offensiva. Il nome in cima alla lista, al momento, sarebbe quello di Emerson Palmieri del Chelsea ma la valutazione dell’italo-brasiliano di circa 20 milioni di euro rappresenterebbe un grosso ostacolo.