Mercato Inter, calciatore a parametro zero: occasione reale?

Mercato Inter: un'occasione tra i parametri zero. E' Alexandre Lacazette, attaccante dell'Arsenal.

Giuseppe Marotta parla sempre di occasioni sul mercato. E uno di queste potrebbe essere Lacazette. L'attaccante francese, di proprietà dell'Arsenal, vedrà scadere il contratto con i Gunners il prossimo giugno. Libero di firmare per un nuovo club dal 1° gennaio 2022, il futuro di Lacazette è ancora da definire. L'Inter, come tutti i top club, mostra sempre interesse per quei giocatori in scadenza di contratto che potrebbero essere dei colpi in futuro. Lacazette ha un contratto da circa 11 milioni di euro a stagione con il club inglese. Una cifra che, ad oggi, il club nerazzurro non può mettere sul piatto. Se l'attaccante francese abbasserà le richieste, è un'operazione di mercato da tenere in considerazione: sappiamo benissimo, infatti, che davanti a un contratto pluriennale, si può anche spalmare un ingaggio elevato. Considerando la situazione di Alexis Sanchez, con un possibile addio a fine stagione, un calciatore come Lacazette farebbe molto comodo.

Approfondiamo, inoltre, una situazione. Prima di arrivare all'Inter, Sanchez percepiva un ingaggio monstre al Manchester United. Lo stesso si può dire di Lacazette: improponibile lo stipendio attuale, ma davanti a una richiesta inferiore da parte del calciatore, potrebbe esserci una trattativa. Ricordiamo che come è stato per Sanchez, anche per Lacazette si potrà usufruire del Decreto Crescita.

Parlando di calcio giocato, Lacazette arriva a Londra nell'estate del 2017, dopo aver giocato e segnato con la maglia del Lione negli anni precedenti. Sono bastati esattamente 94 secondi all'attaccante francese per segnare la sua prima rete ufficiale con la maglia dell'Arsenal. L'11 agosto 2017, contro il Leicester, Lacazette segnò il momentaneo 1-0 (in una gara che finì 4-3 per la squadra di Londra, ndr). L'ultimo attaccante dell'Arsenal a segnare nel match di debutto è stato Emmanuel Adebayor il 4 febbraio 2006.

Sempre in doppia cifra in Premier League, alla soglia dei trent'anni compiuti lo scorso 28 maggio, Lacazatte potrebbe scegliere una nuova avventura, forse l'ultima ad alti livelli. E l'Inter, come detto, potrebbe fiutare il colpo a parametro zero.