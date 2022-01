Mercato Inter: Caicedo in giornata oppure Salcedo

Mercato Inter: l'ex Lazio potrebbe firmare già oggi per i nerazzurri.

Felipe Caicedo è stato inseguito dall’Inter per diverso tempo, ora che la necessità si è fatta impellente il club sta lavorando per assicurarsi le sue prestazioni in prestito gratuito fino al termine della stagione. Rimangono solo alcuni particolari legati alla formula, i liguri infatti puntano ad un accordo biennale, ma rimane anche il nodo dell’ingaggio dal momento che l'Inter si libererà di Stefano Sensi. La cifra contesa coincide appunto con la somma che i nerazzurri risparmiano con la partenza del centrocampista in direzione Samp.

Come riporta il Corriere dello Sport in edicola oggi, qualora Caicedo dovesse rinunciare a tagliarsi lo stipendio l’Inter ha pronto il piano B. Si tratta di Salcedo che rientrerebbe dal prestito allo Spezia. I nerazzurri restano comunque fiduciosi che l’affare per l’ecuadoriano si possa concretizzare a breve, Inzaghi avrebbe così il suo pupillo per coprire in parte l’assenza di Correa nelle rotazioni delle punte.

Si completerebbe così il quadro di mercato che ha visto la società di Zhang protagonista, oltre ai nomi dei rinnovi già resi noti, mister Inzaghi avrà a disposizione l'esterno sinistro che fungerà da vice Perisic (Gosens) e l'attaccante per poter affrontare il resto della stagione nel modo più competitivo possibile.