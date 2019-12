Mercato Inter - Caccia all'attaccante. E Conte chiede solo un profilo

E' iniziata la caccia all'attaccante in casa Inter: Conte chiede rinforzi sul reparto offensivo, con diversi profili finiti recentemente sul taccuino di Marotta e Ausilio.



Il nome di Giroud resta caldissimo, ma stando alle ultime indiscrezioni riportate dal "Corriere della Sera" Conte avrebbe chiesto espressamente Fernando Llorente in vista della seconda metà di stagione.



Il centravanti attualmente è al Napoli, e l'affare potrebbe subire un'accelerata qualora si dovesse inserire il cartellino di Matteo Politano nella trattativa. Nerazzurri sempre vigili su ogni fronte, per provare a regalare al tecnico salentino l'innesto tanto desiderato.