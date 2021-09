Mercato Inter: caccia al bomber che sta incantando tutti

Il futuro è adesso.

L’Inter, da sempre attenta ai giovani talenti, si sta guardando intorno in vista della prossima stagione e sta analizzando con particolare interesse i progressi di alcuni giovani, sia di sua proprietà e ceduti in prestito, ma anche di proprietà di altre squadre e che si stanno rivelando dei talenti molto interessanti.

Uno dei nomi che più stuzzica la dirigenza nerazzurra per il mercato, come oramai si sa da tempo, è quello dell’attaccante classe 1999 del Pisa, Lorenzo Lucca, che, nell’ultimo turno di Serie B, ha segnato ancora e lo ha fatto ad un certo Gianluigi Buffon – a tal proposito, clicca qui se vuoi conoscere meglio il giovane attaccante. L’Inter stravede per Lucca e lo considera un talento davvero fuori dal comune, ma le insidie, per portarlo a Milano, sono dietro l’angolo e non sono di poco contro.

Infatti, su Lucca, ci sarebbero anche gli interessamenti da parte del Milan, ma soprattutto della Juventus, che è la squadra data in vantaggio sul giocatore, visti gli ottimi rapporti tra la società bianconera ed il ds del Pisa, Claudio Chiellini, fratello del difensore juventino Giorgio. Un talento che affascina molto e che si sta mettendo in mostra. Marotta e Ausilio sono molto attenti e ci proveranno, cercando di superare la folta e pericolosa concorrenza.