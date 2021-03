Mercato Inter, c'è una terza pretendente per Arturo Vidal?

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il futuro di Arturo Vidal potrebbe essere lontano da Milano per la prossima stagione. Il cileno, infatti, avrebbe molti estimatori all'estero, non solo in Europa.

Nei giorni scorsi si è parlato di un interessamento da parte del Marsiglia dell'ex ct del Cile, Jorge Sampaoli, e dei turchi del Galatasaray. Ma una nuova pretendente si sarebbe fatta avanti, ovvero i brasiliani del Flamengo di cui il centrocampista ex Bayern e Barcellona è tifoso.

Una sua cessione sarebbe, per le casse dell'Inter, oro colato, dal momento che il cileno ha uno stipendio molto elevato che cozza con la crisi Covid che ha colpito il mondo del calcio.