Mercato Inter, c'è un ostacolo per arrivare a Frattesi.

Il centrocampista del Sassuolo, che quest'anno sta dimostrando di essere una delle migliori rivelazioni del campionato di Serie A, piace molto all'Inter, soprattutto a Beppe Marotta e Piero Ausilio che da tempo ne parlano con l'amministratore delegato neroverde, Giovanni Carnevali, per provare a bloccarlo sul mercato, in vista della prossima estate, così come fatto per il suo grande amico, l'attaccante Gianluca Scamacca per cui sono da definire le contropartite da inserire per cercare di abbassare la parte cash.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, però, la strada per arrivare all'ex giocatore della Roma è in salita per la società di viale della LIberazione, e la testimonianza è arrivata nel pre-partita contro la Roma da Giovanni Carnevali che ha ammesso l'esistenza di una clausola che permette alla stessa società giallorossa di incassare il 30% del prezzo di vendita del giocatore. Una situazione che per il Sassuolo implicherebbe incassare meno soldi, ed è per questo che tutto questo rappresenta un ostacolo per i nerazzurri.

Frattesi piace molto e oramai da tempo l'Inter lo segue con parecchia insistenza per portarlo a Milano la prossima estate. Bisognerà trovare una formula che possa accontentare il Sassuolo, sempre stando attenti alla concorrenza che, sul giocatore, è davvero molto. Vedremo quali saranno gli sviluppi su questa trattativa, di sicuro la strada che porta al traguardo è più in salita rispetto a quella che porta a Scamacca. Bisognerà trovare la soluzione giusta e Marotta e Ausilio sono al lavoro per questo.