Mercato Inter, c'è la deadline per la risposta del Genoa per Caicedo

Mercato Inter, attesa a breve la risposta per Felipe Caicedo.

L'attaccante ex Lazio, ed attualmente di proprietà del Genoa, è stato individuato come l'attaccante per sostituire al meglio Joaquin Correa infortunatosi per molto tempo. Una soluzione molto gradita sia al giocatore, che non vede l'ora di provare un'esperienza a Milano, dopo quella deludente a Genova in cui ha trovato pochissimo spazio, ma soluzione avallata anche dal tecnico nerazzurro Simone Inzaghi che ha in Caicedo uno dei suoi fedelissimi dopo la sua avventura alla Lazio.

Secondo quanto riportato dalla redazione di TMW, ci sarebbe stato un incontro tra Inter e Genoa per trovare una quadra, con la proposta da parte dei nerazzurri, di prelevare il giocatore in prestito secco. I liguri non hanno ancora dato una risposta definitiva, cosa che è attesa tra la serata di oggi e la mattinata di domani. Insomma, il finale di calciomercato sembra aver acceso i fari dei dirigenti nerazzurri che provano a rinforzare il reparto avanzato dopo le richieste dell'allenatore.

Vedremo se e quando Caicedo potrà arrivare in nerazzurro, ma l'Inter non si ferma affatto qui. E' di oggi, infatti, la notizia di una netta accelerazione per quanto riguarda l'esterno dell'Atalanta, Robin Gosens, investimento per il presente, sulla base del prestito con diritto di riscatto, ma soprattutto per il futuro, dal momento che non è affatto certo che Ivan Perisic possa rinnovare il proprio rapporto contrattuale, in scadenza a giugno del 2022, con la società nerazzurra per le prossime stagioni. Manovre e soluzioni intelligenti: a fine mercato si è svegliato il mercato dell'Inter.