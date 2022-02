Mercato Inter, c'è la contropartita per l'affare Scamacca-Frattesi

Il mercato dell'Inter non dorme mai.

Nonostante la corsa scudetto sia ancora un grosso enigma e in Coppa Italia e in Champions League i nerazzurri possono ancora dire la propria, la dirigenza di Via della Liberazione lavora contestualmente per le prossime finestre di mercato. L'obiettivo è quello di costruire una rosa che rispetti la "linea verde" dettata dal presidente Steven Zhang, magari valorizzando i calciatori made in Italy che nel corso di questa stagione si stanno contraddistinguendo in particolar modo. Sotto questo punto di vista impossibile non fare i nomi di Gianluca Scamacca e Davide Frattesi, entrambi di proprietà del Sassuolo ed entrambi classe 1999.

Il duo in neroverde questa stagione ha collezionato rispettivamente 9 e 4 gol, ma oltre a tali dati quello che ha attirato su di sé l'interesse di un club come l'Inter è stata senza dubbio la grande personalità dimostrata a più riprese da entrambi. Il DS del Sassuolo Giovanni Carnevali, che con l'AD nerazzurro Giuseppe Marotta ha un ottimo rapporto, per entrambi i suoi gioiellini ha fatto sapere che servirà un'offerta pari ad almeno 60 milioni di euro. Una valutazione tutt'altro che irrilevante che potrebbe però essere ammorbidita mediante l'inserimento di qualche contropartita tecnica che potrebbe anche far iscrivere a bilancio una plusvalenza preziosa.

Stando a quanto riferito da Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, nell'affare per i due giocatori del Sassuolo potrebbe rientrare Ionut Radu. L'agente del portiere rumeno, Oscar Damiani, non sembra particolarmente soddisfatto del minutaggio che viene concesso al suo assistito e l'opportunita di portare il classe 1997 altrove potrebbe essere un fattore decisivo.