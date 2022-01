Mercato Inter, c'è la cifra monstre chiesta dal Sassuolo per Scamacca

Mercato Inter, il Sassuolo fissa il prezzo per Gianluca Scamacca.

L'attaccante classe 1999 di scuola Roma, in questa stagione, così come in quella passata, sta dimostrando di essere un talento davvero parecchio interessante grazie ai suoi gol ed alle sue giocate ed è per questo che le big di Serie A gli hanno messo gli occhi addosso e vorrebbero provare ad acquistarlo già in vista della sessione di mercato di gennaio. Ma per il giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, non sarà per niente facile strapparlo alla squadra emiliana.

Infatti, secondo Di Marzio, il Sassuolo fa una grande valutazione del proprio attaccante, che per giugno è di 40 milioni circa, ma per chi volesse intavolare una trattativa per gennaio dovrà versare una cifra di 50 milioni di euro. Un valore enorme, a dimostrazione del fatto che Giovanni Carnevali, non solo non vuole parlare a gennaio con nessuna società, ma è pronto a dare battaglia sulla valutazione. Vedremo se i nerazzurri riusciranno ad effettuare l'affondo nei confronti del giocatore.

Sì, perchè per quanto riguarda Scamacca c'è anche la forte concorrenza della Juventus che vorrebbe farne la prima punta del presente e del futuro della propria squadra, cercando quantomeno di bloccarlo. Insomma, una trattativa che non si preannuncia per nulla semplice e per cui Beppe Marotta e Piero Ausilio dovranno stilare una strategia molto attenta se vorranno portare il calciatore a Milano. Scamacca è pronto a spiccare il volo verso una big, l'Inter è molto attenta, ma con tutta probabilità se ne parlerà nel mercato estivo.