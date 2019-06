Mercato Inter, c'è l'accordo: vestirà nerazzurro. I dettagli

Sensi sarà un nuovo giocatore dell'Inter. Accordo trovato tra il club nerazzurro e il Sassuolo.

In questa trattativa sono stati inseriti i giovani Gravillon e Sala che andranno in Emilia. Gravillon, a Pescara nell'ultima stagione, andrà in prestito. Sala, all'Arezzo nel 2018/2019, andrà a titolo definitivo.

Per Sensi contratto di 5 anni a 1,8 milioni di euro a stagione. All'inizio della prossima settimana le visite mediche.