Mercato Inter, c’è l’accordo per Pinamonti. Cessione a un passo

L’Inter è al lavoro per sistemare gli ultimi esuberi presenti in rosa prima della fine della finestra di mercato. Il prossimo giocatore a salutare i nerazzurri dovrebbe essere Andrea Pinamonti. Il classe ‘99 è reduce da una stagione in nerazzurro sotto la guida di Antonio Conte in cui ha trovato pochissimo spazio e sarebbe ai margini anche del nuovo progetto tecnico di Simone Inzaghi. Per questo motivo, l'attaccante sarebbe alla ricerca di una nuova squadra per giocare con continuità.

Sulle sue tracce ci sarebbero diversi club di Serie A, tra cui Empoli, Verona e Udinese ma il club toscano sarebbe quello al momento favorito. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, il classe 1999 dovrebbe diventare entro i prossimi giorni un nuovo giocatore dell’Empoli. Il club neopromosso avrebbe ormai raggiunto l’intesa definitiva con l’Inter per il trasferimento in prestito secco per una stagione dell’attaccante. Accordo trovato anche per il pagamento dell’ingaggio da 2.2 milioni di euro a stagione, che verrà coperto in parte dall'Empoli e in parte dal club nerazzurro.

Il presidente Corsi e il direttore sportivo Pietro Accardi, forti dell'accordo già trovato con l'Inter, sarebbero adesso al lavoro per convincere il giocatore a trasferirsi all’Empoli. Filtra ottimismo per la buona riuscita dell’operazione, che dovrebbe chiudersi entro la prossima settimana.