Mercato Inter, c'è l'accordo con il giocatore: più vicino il suo arrivo a Milano

Il mercato in entrata dell'Inter potrebbe vedere a breve l'arrivo di Lazaro dall'Hertha Berlino. L'esterno destro di centrocampo, capace di giocare a tutta fascia, è uno degli obiettivi dei nerazzurri.

Le ultime notizie che arrivano dalla Germania danno ormai per fatto il passaggio di Lazaro all'Inter. E' sports.sky.de a riportare il tutto. Il giocatore austriaco ha trovato l'accordo con l'Inter, l'Hertha Berlino chiede 25 milioni di euro per Lazaro, ma il club tedesco è rassegnato a perdere il laterale.