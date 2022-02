Mercato Inter: c’è il si del difensore più atteso, il punto

Bremer ha detto si all’Inter.

Secondo quanto riportato sul Corriere dello Sport il difensore granata e la società nerazzurra si sarebbero accordati per la prossima stagione. Rimane solo da trovare l’intesa con il Torino, il brasiliano ha infatti già risposto positivamente ai contatti con la dirigenza dell’Inter.

Il terreno era stato sondato da tempo vista la numerosa concorrenza sul giocatore, come per Onana e Gosens prima di lui, la capolista si muove con anticipo e leggerezza sul mercato, forte della posizione in classifica e di quell’appeal che si è fatto ancora più forte nelle ultime stagioni.

A proposito di questo proseguono i lavori sul versante emiliano, per Frattesi e Scamacca del Sassuolo infatti sono già ben avviati i contatti. Prenotati da Marotta con una pista in più che resta sempre aperta, quella per Raspadori, ma solo qualora l'affare Scamacca dovesse saltare.

La traccia sulla quale camminare per continuare a non perdere competitività è dunque chiara, pur considerando l’eventualità di dover sacrificare qualche pedina pregiata. Tra i probabili partenti c’è sempre il solito De Vrij, perciò la mossa Bremer è un altro segnale di come l’Inter non resta ferma e guarda avanti.