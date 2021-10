Mercato Inter: c'è il nuovo colloquio con Brozovic per il rinnovo

Mercato Inter: c'è il nuovo incontro con Marcelo Brozovic per il rinnovo del contratto che scadrà a giugno 2022.

"Dopo la Champions primo colloquio per il rinnovo di Brozovic" scrive oggi, lunedì 18 ottobre, il Corriere dello Sport. Ma dov'eravamo rimasti? A venerdì 15 ottobre quando sembravano le ore dell'accelerata fra il croato e l'Inter sul fronte rinnovo. Invece, qualcosa non è andata come nelle aspettative. La Gazzetta dello Sport aveva infatti ricostruito: "Lo aspettavano per un appuntamento importante insieme a suo padre e alla consulente legale che da mesi compare ad intermittenza. Invece Marcelo Brozovic, al rientro dagli impegni con la nazionale croata, s’è presentato alla Pinetina in perfetta solitudine. Tutto ok per Simone Inzaghi in vista della ripresa del campionato, molto meno per l’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio, da mesi impegnati a rincorrere il loro regista in scadenza di contratto".

La ricostruzione della Gazzetta dello Sport, inevitabilmente, ha poi lasciato dubbi sul futuro di Brozovic. Al di là dei sorrisi del giocatore e dell'apparente atteggiamento costruttivo manifestato dal croato - è stato specificato il 15 ottobre dal quotidiano - quella di giovedì viene considerata un'occasione persa. Tra i nodi anche la non esatta quantificazione dei desideri economici del centrocampista. "I vertici di viale della Liberazione vogliono uscire in fretta da questo limbo. E premono - parole sempre della Gazzetta dello Sport - con il giocatore perché il faccia a faccia chiarificatore arrivi in tempi brevi". Ecco, tempi brevi. Secondo il Corriere dello Sport in edicola oggi, il colloquio ci sarà dopo la decisiva gara di Champions contro lo Sheriff in programma domani a San Siro.

Intanto, come vi abbiamo riportato in questo articolo, stando a quanto riferito dalla redazione spagnola di RAC1 per Brozovic sembrerebbe essersi mosso anche il Barcellona, dopo la cessione di Miralem Pjanic al Besiktas. I blaugrana avrebbero intenzione di ingaggiare un centrocampista proprio con le caratteristiche del croato. Ad oggi l'ipotesi che Brozovic lasci l'Inter a costo zero, durante la prossima estate, appare piuttosto remota. Quel che è certo, è che il club nerazzurro al momento offre 4.5 milioni di euro più bonus mentre il giocatore di milioni di euro ne richiede sei.