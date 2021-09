Mercato Inter: c'è il blitz per Onana. "Accordo di massima"

Mercato: l'Inter avrebbe trovato un accordo di massima Andre Onana, 25enne portiere dell'Ajax.

La notizia è stata rilanciata, nelle ultime ore, da Calciomercato.com. Il sito specializzato in trattative spiega che "dai primi contatti col suo agente, con tanto di blitz milanese e di incontro con Piero Ausilio. Le telefonate sono andate avanti anche recentemente, fino ad arrivare a un accordo di massima ormai a un passo per portare André Onana all'Inter a partire dal prossimo luglio". Insomma: il club di viale Liberazione, stando a questa ricostruzione, non avrebbe più dubbi su chi sarà l'erede di Samir Handanovic a partire dalla prossima stagione. Il portiere camerunese sta ancora scontando la squalifica per doping ed è in scadenza di contratto a fine stagione. Onana è calcisticamente cresciuto nella Samuel Eto'o Academy. Nel 2010 approda al Barcellona dove si aggrega alla squadra B. Nel 2015 passa all’Ajax e si conquista un posto da titolare in prima squadra. È stato uno dei principali protagonisti della cavalcata in Champions League fino alla semifinale nella stagione 2018/2019. Qui trovate il nostro approfondimento su di lui.

Attenzione, però. Il mercato dell'Inter non sarebbe 'fermo' solo ad Onana. In queste ore sono infatti rimbalzate altre voci. La prima ve l'abbiamo raccontata noi di InterDipendenza in esclusiva. I nerazzurri starebbero puntando, già per gennaio, a Gonzalo Villar. Il centrocampista non rientra infatti fra le prime rotazioni di Josè Mourinho. E fra lo spagnolo e il tecnico Simone Inzaghi ci sarebbe già stato un primo contatto come potete leggere in questo articolo. Infine, sempre nelle ultime ore, è stata rilnaciato il possibile ritorno di Philippe Coutinho. Qui trovate tutti i dettagli di quello che sarebbe un 'clamoroso' ritorno.