Mercato Inter - Bucchioni: "Vidal ci sarà contro la Fiorentina"

Sembra ormai solo una questione di tempo prima che Vidal diventi a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell'Inter. Il club meneghino vorrebbe sfoltire un po' la rosa prima di tesserare ufficialmente il centrocampista, ma l'affare non è a rischio e, secondo quanto riportato dal giornalista Enzo Bucchioni, Vidal sarà sicuramente arruolabile per la prima di campionato dei nerazzurri. Di seguito le sue parole:

"Dovrebbe essere semplice per l'Inter presentarsi con Vidal il 26 settembre contro la Fiorentina. Per il cileno è tutto sistemato, il club sta solo aspettando di chiudere alcuni affari in uscita e poi Vidal potrà arrivare alla Pinetina e riabbracciare Conte. L'Inter debutterà in campionato con una settimana di ritardo, quindi non c'è problema."

L'affare dunque non sembra minimamente a rischio secondo gli addetti ai lavori, non resta che aspettare le uscite di alcuni giocatori (Godin su tutti) per vedere Vidal con la maglia dell'Inter.