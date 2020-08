Mercato Inter - Bucchioni: "Contatto Inter-Chelsea per Kanté"

Il mercato dell'Inter in vista della prossima stagione è entrato nel vivo; dopo il colpo Hakimi, i nerazzurri vogliono continuare su questa scia per mettere in piedi una squadra in grado di strappare finalmente lo scettro del campionato dalle mani della Juventus.

Anche il noto giornalista Enzo Bucchioni prevede colpi importanti per l'Inter nel corso dell'estate, in particolare sembra che i nerazzurri nutrano più di un semplice interesse per N'golo Kanté, giocatore esploso al Chelsea proprio grazie ad Antonio Conte. Ecco le parole del giornalista, riprese dal suo editoriale per TuttoMercatoWeb.

"Il primo nome nella lista di Conte è quello di Kanté: l'uomo ideale per il centrocampo dell'Inter. Il contatto tra le due società c'è stato e la richiesta degli inglesi è ritenuta eccessiva: 60 milioni di euro. Marotta sta tessendo la sua tela, aspetta avendo anche altri obiettivi. La rosa sarà rivisita e nessuna sorpresa se alla fine dovesse esserci il sacrificio di un big come Brozovic o Skriniar, con quest'ultimo che non fa impazzire Conte."