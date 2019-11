Mercato Inter, brutte notizie dalla Spagna: Valverde blinda Vidal

E' sempre più emergenza centrocampisti nella Milano nerazzurra. Con gli infortuni di Stefano Sensi e Roberto Gagliardini, insieme a quello di Nicolò Barella, all'Inter già da gennaio servirà qualche altro giocatore per puntellare il reparto.

Sotto questo punto di vista, uno dei preferiti di Antonio Conte per la mediana resta Arturo Vidal. Il centrocampista era stato trattato dal club di Viale della Liberazione nell'estate del 2018 e nella sessione di mercato appena trascorsa.

Oggi il cileno per l'Inter resta ancora un obiettivo concreto, ma la redazione di Mundo Deportivo ha fatto sapere che Ernesto Valverde avrebbe chiesto alla dirigenza catalana di togliere Vidal dal mercato. Una notizia che a Conte, viste le problematiche in mezzo, non farà di certo piacere.