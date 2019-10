Mercato Inter, brutte notizie dal Tottenham: il giocatore sta per rinnovare

Negli ultimi anni il "mercato dei parametri zero" ha più volte portato all'Inter pedine che successivamente si sarebbero rivelate fondamentali.

Tra queste, vi sono senza dubbio Stefan De Vrij, Kwadwo Asamoah e - per ultimo ma non per importanza - Diego Godìn. Ingaggiare calciatori senza dover spendere denaro per il cartellino ultimamente ha intrigato l'Inter che stava gettando le basi per un altro colpo low cost.

Tale pista conduceva a Jan Vertonghen, difensore classe 1987 attualmente in forza al Tottenham. Negli ultimi mesi si vociferava che il belga non avesse intenzione di prolungare il proprio contratto con gli Spurs, ma stando a quanto riferito quest'oggi dal Guardian il giocatore sarebbe pronto a rinnovare. Una notizia che non fa piacere neanche alla Juve, anch'essa sulle tracce di Vertonghen.